هنا الزاهد تخطف الأنظار ومادلين مطر مع دولفين.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالتها الجديدة التي ظهرت بها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "16 مليون قبلة".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

ظهرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر بصحبة دولفين أثناء مداعبتها له، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلاوة.. العالم يحتاج حلاوة، يحتاج إلى طفل حلو، دولفين حلو.. بعض المخلوقات الحلوة؛ إنها بحاجة لأهل حلوة لتلطيف القلوب القاسية.. أتمنى لكم يومًا رائعًا أيها العشاق".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الليلة الماضية".

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، نشرت صورة لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية وتواجدها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا صباح الخير".

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها من خلال إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم سعيد للجميع".

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بإطلالة أنيقة وسط الأشجار عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبهر بسحر غريب الأطوار".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مايا دياب

الفنانة مايا دياب، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.