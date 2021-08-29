تامر عبدالمنعم: مشروع "ابدأ حلمك" نقلة في تاريخ صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك"، ويعتمد المشروع على إقامة معسكرات وورش سينمائية وعرض أفلام تحت مسمى "نادي السينما" في جميع المحافظات.

يضم مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" كوكبة من أفضل صناع السينما وهم: الفنان تامر عبدالمنعم مشرفا عاما على المشروع، المخرج فخر الدين نجيده مشرف الإخراج، المونتير حسام المحفوظي مشرف المونتاچ، مدير التصوير زايد نايف مشرف التصوير.

ومن جانبه تقدم الفنان تامر عبدالمنعم إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بخالص الشكر على الموافقة بإقامة مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك"، والمخرج هشام عطوة الذي أحدث طفرة في أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقال: "مشروع ابدأ حلمك السينما بين إيديك نقلة في تاريخ صناعة السينما".

وأضاف: "ابدأ حلمك السينما بين إيديك هو أول مشروع سينمائي من نوعه يعتمد على الطلبة المتفوقين من دورة الدراسات السينمائية الحرة التي يقوم بها قصر السينما، وقمنا باختيار طالب من قسم الإخراج وطالب من قسم المونتاچ وطالب من قسم التصوير وطالب من قسم السيناريو من المتفوقين في الدورة لإقامة المعسكرات".

وتابع: "الورش تقام كل ١٢ يوم في محافظة مختلفة، وهناك نادي سينما بدأناه بمطروح، ونادي السينما القادم في بني سويف سنعرض به فيلم (أحمد نوتردام)"، موضحا أن الورشة القادمة ستكون بمدينة طنطا، والمعسكر القادم سيكون بمنطقة الفسطاط في القاهرة ويعتمد على الطلاب المتفوقين بورشة الإسكندرية.

كما أوضح عبد المنعم المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" أن سبب إقامة المشروع هو إنعاش صناعة السينما بكوادر من أعمار مختلفة لتدريبهم واستفادتهم من خبرات أعضاء المشروع.

الجدير بالذكر أن أعضاء مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" يتواجدون الآن بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم لإقامة ثاني معسكر سينمائي خاص بالمشروع، بعد أول معسكر أقيم بمحافظة الإسكندرية.