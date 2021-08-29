فن ومشاهير

"ربنا كتب لنا النجاة".. العناية الإلهية تنقذ الإعلامي طارق علام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الإعلامي طارق علام، عن نجاته من وقوع حادث وذلك بعد انفجار إطار سيارته.

ونشر علام، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة لإطار سيارته المنفجر.

وعلّق: "الحمدلله.. بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة.. وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".

يذكر أن أخر برامج طارق علام برنامج "هو ده" الذي قدّمه على قناة "المحور".

اشتهر طارق علام ببرنامج "كلام من ذهب" عبر شاشة التليفزيون المصري، وهو متزوج من الإعلامية دينا رامز.

وبالإضافة للعديد من البرامج التي قدّمها في قنوات فضائية ومحلية؛ فإن طارق علام له تجارب فنية بعدما اتجه للعمل في السينما بداية من فيلم "الكافير" عام 1999.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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