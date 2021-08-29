ماذا قالت فرح الزاهد عن حالتها بعد نجاتها من حادث تصادم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الفنانة فرح الزاهد على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث تصادم بسيارتها أمس الجمعة.

وكتبت فرح، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "شكرًا لكل من سألوا عني بعد الحادث، لا تقلقوا أنا بخير، سيارتي اصطدمت بقوة للغاية، لكن الحمد لله، مرّ الحادث بسلام، وأنا أقدر جدًا رسائلكم الجميلة.. شكرًا لكم".

وكانت فرح الزاهد، تعرضت لحادث تصادم بسيارتها، يوم الجمعة، ونشرت صورة تُظهر تهشم سيارتها عبر "ستوري إنستجرام".

وعلّقت فرح على الصورة قائلة إنها بخير هي ومن كانوا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بها، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة، مؤكدة أنها لا تحب نشر مثل هذه المواضيع، ولكنها كشفت عن ذلك لنشر الوعي بين الناس.

يذكر أن فرح الزاهد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.