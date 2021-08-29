الأردنية نداء شرارة: غنائي ليس شبهة

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"الخليج 365": ردت الفنانة الأردنية نداء شرارة على منتقديها لغنائها بالحجاب خلال ظهورها ببرنامج "التاسعة" الذي تُقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، على القناة الأولى، مساء الجمعة.

وأكدت المغنية المحجبة أنها أثبتت نفسها بمرور الوقت، وكانت رسالتها للجميع بأنها تغني بصوتها فقط، وأنها تحب الغناء.

وأضافت: "الغناء بيمثلني.. وأنا مش باعمل شُبهة.. ومش باخدش صورة الحجاب"، وأكدت أن هناك مطربات غير مُحجبات يقدمن أعمالًا راقية.

مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالحجاب بقدر ما يتمثّل في الطريقة التي يُقدَّم بها الفن والشكل المرغوب فيه، مؤكدة أنها لا تملك فنًا سوى الغناء بعيدًا عن ارتدائها الحجاب.

وأكملت: "هذا شكلي.. أنا محجبة قبل أن أبدأ بالغناء.. لكن الفن هو اللي دخيل على حياتي وليس الحجاب".

وكانت "نداء" قد أحيت يوم الخميس، أمسية فنية ساهرة نظمتها دار الأوبرا بمحافظة الإسكندرية، قدّمت خلالها باقة من أجمل الأغنيات الحديثة والمعاصرة.