عفاف راضي تعود بحفل غنائي بدار الأوبرا المصرية 16 سبتمبر المقبل

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"الخليج 365": تستعد الفنانة القديرة عفاف راضي لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، 16 سبتمبر المقبل، وذلك بعد غياب سنوات.

وتحيي المطربة الكبيرة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي عبر ليلة غنائية مميزة تعيد خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع الملحن الراحل عبر حفل أوركسترالي كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب.

وكشفت راضي في تصريحات صحفية عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري.

وكانت راضي قد أطلت في شهر أبريل الماضي في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي برفقة إبنتها المغنية الشابة "مي كمال"، وتحدثت عن إمتنانها لتكريمها من قبل سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي.