إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه "طلقة"

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"الخليج 365": طرح المغني المصري إيهاب توفيق أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "طلقة" عبر قناة محطة مزيكا الغنائية على اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان تيم علي، وتوزيع محمد شفيق.

وكان الفنان المصري قد شارك مؤخرا بأغنية مصورة جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينات حميد الشاعري، ومصطفى قمر وهشام عباس، بعنوان "زحمة الأيام"، من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، وإخراج ياسين حسن.