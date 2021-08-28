محمد حماقى لايزال يحصد نجاح أغنية "لو هتسيب" من البومه الجديد

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"الخليج 365": تستمر أغنية “لو هتسيب” للمغني المصري محمد حماقي، بتحقيق النجاح منذ طرحها قبل أسبوعين وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور.

فبعد تصدرها قوائم الرائج على اليوتيوب عند طرحها، تحتل الآن المركز الثالث، ووصل عدد مشاهداتها الى 10 ملايين مشاهدة، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتني" التي تصدر منفردة بعد أغنية "زيها مين".

يذكر أن النجم المصري طرح حتى الآن اربعة أغنيات من البومه الجديد اذ صدرت الأغنية الثالثة وهي بعنوان "تك" في 19 أغسطس الجاري وهي من كلمات: اميرطعيمة، الحان: عمرو مصطفى، توزيع وميكساچ: توما، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، طبلة: احمد عيادي، ناي: احمد خيري، جيتار: مصطفى نصر.

أما الأغنية الرابعة فصدرت منذ يومين بعنوان "طالع موضة"، من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: طارق مدكور، فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم، جيتار: شريف فهمي.