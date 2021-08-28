شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء فى الصيف.. المنافسة من الألبومات إلى الكليبات وحفلات الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان موسم الصيف فيما قبل ساحة سباق ومنافسة شديدة فى سوق الكاسيت، ودائمًا ما كان يشهد منافسة كببرة بين كبار نجوم الأغنية باعتباره توقيتا مناسبا لطرح ألبوماتهم الجديدة، لكن يبدو الصيف هذا العام، مختلف عن مواسم الصيف الغنائية فى السابق.

ورغم فقر الموسم الصيفى من حيث عدد الألبومات الجديدة، وحجم المنافسة فى هذا الصدد، لكن يبدو أن المنافسة أخذت شكل آخر وهو الحفلات وخاصة المقامة في الساحل الشمالى، حيث تنافس نجوم الغناء منذ بداية شهر أغسطس علي إحياء الحفلات الجماهيرية في أجواء صيفية بالساحل، وحملت معظم الحفلات لافتات "كامل العدد"، ومن جانب أخر هناك صراع قائم علي طرح الكليبات الغنائية وحصد أعلي نسب المشاهدات على المنصات الفنية.

وومن ناحية أخري، شهد موسم الصيف الحالي طرح عدد كبير من النجوم للعديد من الكليبات الغنائية لتكون أولى ظواهر الموسم، فلم تعد المنافسة في الألبومات والأغنيات فقط، بل أصبحت الكليبات والإعلانات أيضًا مجالاً للمنافسة بينهم.

ويأتي علي رأس القائمة الميجا ستار تامي حسني، حيث بدأ موسم الصيف بطرح "افتح قلبك"، قبل أن يطرح أغنية "صعبة" و"بحبك" ضمن أحداث فيلمه "مش أنا"، وإضافة إلي ذلك قام بإحياء العديد من الحفلات بالساحل الشمالي وجميعها كانت مكتملة العدد، وشهدت نجاحا كبيرا.

وأشعل الهضبة عمرو دياب موسم حفلات الصيف كعادته، بحفل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وقدم خلال الحفل أغنيتين جديدتين، وهما: "أحلى ونص" و"اتقل"، وكان قد طرح مؤخرًا كليب أغنية "الدنيا بترقص"، وهو من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.



حفل عمرو دياب

حفل عمر دياب

وأحيا النجم محمد حماقي عددًا من الحفلات بالساحل الشمالي والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ، ذلك إلى جانب نجاح أغنيات ألبومه التي طرحها مؤخرًا، وهم: "زيها مين، لو هتسيب، تك، طالع موضة"، والتي تحقق أعلى نسب المشاهدة منذ طرحها علي موقع يوتيوب.





كما استقبل الساحل الشمالي أكثر من حفل للنجمة روبي وسط تواجد أعداد كبيرة من الجماهير التي ألهبت حماسهم، وكانت حفلاتها من أكثر الحفلات المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، وتزامن ذلك مع طرحها عدد من الأغاني التي أشاد بها الجمهور وتفاعل معها، ومنها "هوبا، قلبي بلاستيك، أمك وأبوك، ولازقة خفاش".





وتألق محمد رمضان في حفله بالساحل الشمالي، والذي قدمه تحت عنوان "أقوي حفلة في الساحل"، وبدأ العرض بمجسم على شاشة كبيرة على المسرح لمحمد رمضان، علي أنغام أغنية "نمبر وان" ليظهر فجأة على المسرح بسيارته لامبورجيني المطلية بمياه الذهب ويخطف أنظار الحضور، وذلك بعد طرحه كليب أغنيته الجديدة "على الله"، وظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.





أما بالنسبة لمنافسة الكليبات فقد ضمت عدد أخر من النجوم، منهم النجمة سميرة سعيد التي قامت بطرح كليب جديد بعنوان “مون شيري”، ويحمل الكليب طابع وأجواء السبعينيات ويضم كلمات بالعربية والفرنسية، وحصد نسبة مشاهدات عالية وصلت إلي 4 ملايين مشاهدة، وطرحت النجمة أنغام كليبها "ونفضل نرقص"، الذي حقق مليون مشاهدة، أما النجم وائل كفوري فقد حقق بأحدث كليباته "البنت القوية" ما يزيد على 48 مليون مشاهدة.