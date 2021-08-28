شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة طارق علام ودينا رامز من حادث سيارة على طريق وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإعلامى طارق علام لحادث سير، بعد انفجار إطار سيارته خلال سيره فى منطقة وادى النطرون برفقة زوجته الإعلامية دينا رامز، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن العناية الإلهية أنقذته من موت محقق، خاصة أنه كان يجرى مسرعا بسيارته، وسط سيارتين نقل ثقيل، وبجانبه زوجته الإعلامية دينا رامز.

كان علام قد كتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثوان صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم".

كان علام، قد قال فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، خلال لقاء خاص عن مشروع سينمائى كبير فى العام الجديد، وهو تجهيزه لفيلم الأرض السوداء، وهو من بطولة جماعية وسيكون بصبغة عالمية تاريخية.والفيلم فكرة طارق علام وتمت كتابته على مدار عامين، وسيشارك به عدد كبير من النجوم، ونجم عالمى من خارج مصر.

وحكى طارق علام عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها أثناء تصوير "كلام من دهب" وقال: "كنت بصور مرة فى العجوزة مع حارس عقار وجاوب خطأ وكنت بسأله عن الكاحل ومكنش عارف سيبته ومشيت وقالى عارف وبرده جاوب خطأ قلتله مفيش نصيب".

وأضاف: "مرة حاولت أصور مع سيدة على كورنيش المعادى مع راجل ولكنها شتمتنى جامد وقعدت أكلمها بالذوق وقعدت تعيط ورفضت التصوير لأنها مع شخص جارها، ثم أعطتنى قبلة وقالت انها بتحبنى" وكان هذا اللقاء الذى بدأ بالسباب وانتهى بقبلة على كورنيش المعادى".