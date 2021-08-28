ياسمين صبري على الشاطئ في فرنسا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها من رحلتها لفرنسا.

وظهرت "صبري" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة جذابة على شاطئ سان تروبيز، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلّقت ياسمين صبري على الصور: "أنا ممتنة إلى الأبد".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.