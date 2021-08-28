انطلاق تصوير الفيلم المصري السعودي "مهمة مش مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلق صباح اليوم السبت تصوير الفيلم المصري السعودي "مهمة مش مهمة"، داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وأحد فيلات طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والسعوديين، فمن مصر يشارك: بيومي فؤاد، أحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع ومصطفى البنا وغيرهم.

ومن السعودية يشارك في البطولة كل من عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبد الله الكاتب وغيرهم.

ومن المقرر أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم بالمملكة العربية السعودية، خاصة وأن معظم أحداثه تدور هناك، ويسافر صناع الفيلم للسعودية بمجرد انتهاء مشاهد الفيلم بالقاهرة.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلي.