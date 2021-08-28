صور| ابنة رجاء الجداوي ترتدي فستان والدتها الراحلة.. وهكذا علّق نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورا تظهر خلالها وهي ترتدي أحد فساتين والدتها الراحلة.

الصور نشرتها ابنة رجاء الجداوي عبر حساب والدتها على موقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب العديد من متابعي ومحبي الراحلة.

وعلّق عدد من نجوم الفن على الصور، وبينهم رانيا محمود ياسين وكتبت: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وكتبت مي كساب: "قمره يا روح قلبي بنت القمر روح قلبنا"، وكتبت آيتن عامر: "سابتلك طولة العمر"، وكتبت فيفي عبده: "‏ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وكتبت درة زروق: "حبيبتي"، وكتبت رانيا فريد شوقي: "حبيبتي ربنا يبارك في عمرك وصحتك وبنوتك ويرحم الغالية" وغيرهم.

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.