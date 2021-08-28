ملك زاهر فخورة بتكريم شقيقتها "منى" بالمركز الكاثوليكي.. وهكذا علّق والدهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها بتكريم شقيقتها الصغيرة "منى" من المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في مسلسل "ليه لأ 2".

ونشرت ملك صورا تجمعها بشقيقتها من التكريم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فخورة بكِ".

وعلّقت شقيقتهما الفنانة ليلى أحمد زاهر بالقول: "أحلى أخوات في الدنيا"، بينما علّق الوالد الفنان أحمد زاهر قائلا: "بناتي حبايبي القمرات بحبكم أوي".

وعُرض مسلسل "ليه لأ 2" في يونيو الماضي على منصة "شاهد vip"، بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، تامر نبيل، منى أحمد زاهر، ريم حجاب وغيرهم، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.