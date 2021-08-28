قد لا تصدق ما ستراه.. “فيديو” لنسف حي كامل جنوب الصين!

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

قامت الصين يوم أمس بتفجير حي كامل مكون من 15 ناطحة سحاب في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد..

السبب أن الناطحات مبنية على أساسات غير قوية فأصبحت غير مستقرة مما تسبب في حدوث أعطال هيكلية وقرروا تدميرها بالكامل.

وتمت عملية النسف في مدينة كونمينغ عاصمة محافظة يونان جنوب غرب الصين.

وأظهرت لقطات تفجير 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة فيما بقيت واحدة منها مائلة، فاستحقت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب برج بيزا المائل.