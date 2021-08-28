شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم فى عيد ميلاده: يارب أحقق أحلامى ومحدش يقدر يهزنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الشاب إسلام إبراهيم، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم السبت، خلال تواجده على شاطئ البحر فى إحدى المدن الساحلية، مهنئًا نفسه بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يكون العام الجديد مليئًا بالفرح وتحقيق كل أحلامه.



إسلام إبراهيم

ونشر إسلام، صورًا له من أمام البحر، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنا طيب ودايما جنبى ومعايا، ويارب السنة دى أفرح بيا وأحقق كل أحلامى، طول ما أنا بحبنى محدش يقدر يهزنى".





وسبق ونشر الفنان إسلام إبراهيم صورتين له وهو على البحر أثناء استمتاعه بالأجواء الصيفية عبر حسابه على فيس بوك، وبعد نشره الصور تعرض لحملة تنمر على مظهره، ودخل صديقه الفنان محمود الليثى يسانده فى التعليقات.



إسلام إبراهيم

وكتب إسلام قائلا: "الناس اللى كانت بتقولى إنت مختفى ليه من على السوشيال ميديا لسه بقول يا هادى والكومنتات ما شاء الله بس صراحة أنا مش هسكت تانى لأن كله بيطلع على صحتى.. بس الحمد لله إن فى ناس جميلة هى اللى مصبرة الواحد، أنتم أحلى حاجة فى الدنيا والله".



إسلام إبراهيم

وقال إسلام فى تصريحه لـ ”الخليج 365” "الواحد ميعرفش يلبس بوركينى ولا إيه والواحد منزل الصورة عادى على البحر هلبس إيه، حياتنا بقيت مباحة على السوشيال ميديا وكله بيدخل ينتقض ويشتم من غير سبب ولا هدف".