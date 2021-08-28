شكرا لقرائتكم خبر عن الصواريخ يحيون حفلا غنائيا للسيدات اليوم بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق الصواريخ، حفلاً غنائيًا في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط اليوم فى منطقة الساحل الشمالى، ومن شروط الحفل عدم دخول الرجال، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل، وقد سبقهم من قبل مطربو المهرجانات حمو بيكا حسن شاكوش وأحيا حفلات غنائيًا على نفس الشاطئ الأسابيع الماضية.



الصاوريخ

وأطلق فريق الصواريخ، مع الفنان حسن أبو الروس، أغنية حفل زفافه "كل الناس" بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك الذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.

كما أحيا حسن شاكوش، الأيام الماضية حفل في الساحل الشمالى مع النجم الجزائرى الشاب خالد ضمن حفلات الموسم الصيفى، كما أحيا حسن شاكوش حفلاً غنائيًا فى مدينة دبى الشهر الماضى مع فريق كايروكى.

فى سياق مختلف، تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس حاجز 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.