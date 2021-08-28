شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تسبب جدلاً بعد ادعائها وفاة شقيقها.. وأخوها: أنا عايش وماليش أخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة بدرية طلبة، خلال الساعات الماضية، عندما أشارت فى أحد منشوراتها على فيس بوك، إلى وفاة شقيقها خلال تهنئتها بعقد قرانها، ليخرج شقيقها وعلن أنه على قيد الحياة وكل ما فى الأمر أنها اختلقت هذه الشائعة لعدم حضوره عقد قران ابنته.



بدرية طلبة مع بنت شقيقها التى ادعت وفاته

فى البداية، نشرت بدرية أمس، صورة لها على حسابها عبر فيس بوك، مع ابنة شقيقها عقب عقد قرانها، قائلة: "كبرتى يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهاردة، ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكى برحمته الواسعة، ادعوا لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات فى بيتها الزفاف 4-9 وعقبال عندكم".



منشور بدرية قبل التعديل

ولم تمر لحظات، حتى فوجئ الجميع، بأن شقيقها ما زال قيد الحياة بل ويرد عليها فى منشور آخر بعد منشوراتها بلحظات على فيس بوك، قال فيه: "يا جماعة الفنانة بدرية اللى كانت المفروض أختى، منزلة نعى عنى أنى توفيت والمفروض اللى في النص دى كانت بنتى، وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا شائعة الموت، بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم، انتوا كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل".



المنشور قبل وبعد التعديل

وأضاف شقيق بدرية ويدعى وليد: "جايين دلوقتى تحتاجولى فى كتب الكتاب، أنا يا جماعة ماليش عيال، وعيال مين اللى يعلقوا على شائعة على أبوهم إنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا، عيال مين اللى أروحلهم تانى، أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات".



منشور شقيق بدرية طلبة

وتابع وليد طلبة: "وانتى يا فنانة بدرية ميته بالنسبالى من زمان، وإن شاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله، وانتظروا منى أحلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة، انتظروا منى أحلى مفاجآت للكل وانتوا اللى بدأتوا الحرب معايا، بالله عليكم يا جماعة أنا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان أثبت كذب الفنانة وأنا هطلع لايف بصوتى عشان تتأكدوا انى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم أوى".



بدرية مع ابنة شقيقها بعد كتب الكتاب

وبعد ساعات من منشور وليد طلبة، عدلت الفنانة بدرية البوست المثير للجدل، وحذفت جملة وفاة شقيقها، ليصبح كالتالى: "كبرتى يا قلب عمتو وكتب كتابها النهاردة، ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك، أدعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات فى بيتها، الزفاف 4-9 وعقبال عندكم".





وبعد هاتين المنشورين، انتقد بعض المعلقين على السوشيال ميديا تصرفات الفنانة بدرية طلبة، واتهامها باختلاق واقعة وفاة شقيقها للحصول على المزيد من التعليقات والإعجاب ولفت النظر إليها، لترد عليهم فى منشور اليوم، على حسابها عبر فيس بوك أيضا، قائلة: "الخبر اللى بينزل عن الفنان حتى لو ضده فا سبحان الله بردو بيكون لصالحه، وخصوصا لما يكون سمعته طيبة ومحبوب، فا مش كل اللى بيستعين بالصحافة فى تشويه فنان بينجح لأن الفنان لو رد وحكى حيتصدق، وخصوصا لما تكون الحكايات مشوقة وبالدليل وكلها بلاوى وفيها ست سيئة السمعة وفيها فتح أدراج وفيها مهازل، خلى الطابق مستور ومتفرحوش بالحكاوى، ربنا ستركم بلاش تخلو الرد يفضحكم وربنا يهدى".



وليد طلبة

ثم قالت فى منشور أخر، لكن لم يمض دقائق حتى حذفته من حسابها نهائيا، قالت فيه: "مفيش خلاف بينى وبين أبو نور أخويا حبيبى، إحنا إخوات ولو مش مصدقين ممكن نعمل DNA، يا جماعة، اهدوا شوية.. اخوات اهدوا".