شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و594 ألف جنيه إجمالى إيرادات "200 جنيه" فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "200 جنيه" إجمالي إيرادات بلغت مليونًا و594 ألف جنيه خلال 3 أيام من عرضه، بعد أن حقق ليلة أمس الجمعة 681 ألف جنيه، والعمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

200" جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.