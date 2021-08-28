شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تبدأ تصوير حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة يسرا اللوزى تصوير مشاهد حكاية "بالورقة والقلم" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويشاركها البطولة؛ عماد رشاد، نور محمد، على الطيب، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC .

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة سهر الصايغ من تصوير أحداث حكاية "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، وتخوض سهر بهذه الحكاية أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.