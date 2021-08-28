شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله من كواليس تصوير "مينى بار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان الكبير صلاح عبد الله، ضمن أحداث فيلم "مينى بار" شخصية يدعى "حجاج" يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية وتقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى.

الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، وتظهر بعض الشرائح يتعرضون لتغيرات وظروف اجتماعية تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطى درسًا صريحًا للحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الاجتماعية.

وتدور أحداث فيلم "مينى بار" فى إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم فى يوم وليلة فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى.

جدير بالذكر بأن فيلم "مينى بار" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.