مي سليم لـ"الخليج 365": "200 جنيه" فيلم مهم.. ولا أفضل عمل ابنتي بالتمثيل في طفولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد حسين:

أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها، كونها جزء من فيلم "200 جنيه" الذي تم طرحه قبل أيام في دور العرض السينمائي، مؤكدة أنها تجربة مختلفة وجديدة عليها، جمعتها بعدد كبير من النجوم، في ورق كتبه المؤلف الكبير أحمد عبدالله، ومع المخرج الكبير محمد أمين.

وتابعت مي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لأول مرة التقي المخرج محمد أمين، وفخر كبير لي المشاركة في الفيلم، والتعاون مع شركة إنتاج كبيرة، اختارتني لأكون جزء من عمل مهم مثل (200 جنيه)".

مي أثنت على السيناريو والحوار، والحكايات التي يتضمنها الفيلم، والرسالة الخاصة بالعمل، مضيفة "سعيدة بالميتين جنيه بطلة الفيلم، ووجود حواديت مختلفة وجديدة، كل حدوتة بتسلم للحدوتة التالية، وكنت متشوقة إني أعرف ماذا سيحدث في كل حكاية، ولم أتردد أو أفكر مرتين في الموافقة".

وعن تقديمها لأعمال يغلب عليها الحزن، قالت "كل الفترة الماضية ما يُعرض عليّ أعمال الجانب الدرامي فيها أكبر، وأنا سعيدة بذلك، لأنها عادة ما تكون أدوارا مركبة وصعبة ومختلفة، لا تشبهني وعكس الشخصيات التي كنت أقدمها الفيديت".

"200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.

وحرصت ابنتها لي لي على تهنئتها بفيلمها الجديد، قائلة "مبسوطة لكل حد عمل الفيلم ومبسوطة اكتر من مامي، وألف مبروك"، لافتة أنها تحب أن تخوض تجربة التمثيل، وعن رأي والدتها في ذلك "أفضل تشتغل وهي كبيرة وواعية، تكون خلصت دراستها، وعارفة ومتأكدة أنها بتحب التمثيل، لكن لا أفضل أن تعمل وهي في هذا السن".