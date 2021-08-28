شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة شيماء سيف عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت "سيف" صورة للإمارات عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير لحكومة أبوظبي ولهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله مصر والإمارات ودائما وأبدا يد بيد".

وتشارك شيماء سيف حاليا في مسلسل "الجار للجار" الذي ينتمي لنوعية مسلسلات "السيت كوم".

المسلسل من بطولة بيومي فؤاد، جيسي عبدو، مرام على وغيرهم، من إنتاج شركتَي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وجولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين.