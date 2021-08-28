عمرو أديب يوجه رسالة غامضة لمجهول.. والجمهور: "قصدك محمد رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة غامضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دون توضيح المقصود منها.

وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "لا حيكسب ولا يربح وحيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله.. ربك مش حيسيبه سنة كاملة، لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع، كله فشل في فشل، وكذب في كذب، وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".

وعلق عدد من المتابعين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هو عمرو قصده على مين، يقصد محمد رمضان يعني ولا إيه؟" ، "هو الكلام عن محمد رمضان للي مش متابع"، "قال نمبر وان قال".

وكانت خلافات وقعت خلال الفترة الماضية بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان وصلت إلى ساحات المحاكم .

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد، مؤخرا تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكان المحامي أحمد الجندي، قد تقدم بصفته وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أثار إعلانه الحصول على الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وأعلنت النقابات الفنية في لبنان أن ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما كتبه رمضان عبر "فيسبوك".