في حوار قديم.. إيمان العاصي تكشف سبب خلعها للحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة إيمان العاصي بعيد ميلادها الـ36، يوم 28 أغسطس الجاري، إذ أنها من مواليد 1985.

إيمان العاصي ولدت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال، وشاركت فيما يقرب من 40 عملًا بين السينما والتليفزيون.

ومن المعروف أن الفنانة إيمان العاصي كانت ترتدي الحجاب ثم خلعته في أواخر 2015.

و أعلنت الاعتزال عام 2011 ولكن عادت مجددًا تكمل مسيرتها الفنية.

وتحدثت "العاصي" عن أسباب خلعها للحجاب في عدة برامج.

وقالت إيمان خلال لقائها في برنامج "الليلة دي"، الذي تقدمه الإعلامية أروى: "إتحجبت قبل زواجي بفترة كبيرة، وفي فترة زواجي كنت لسه مخلصه مسلسل الأدهم مع أحمد عز، خلعت الحجاب لأنني لم أحصن نفسي من الإغراءات".

وأضافت: "أنا مش قوية علشان أخد قرار مش سهل تماما، ولازم يبقى حد مسؤول هو اللي بياخده، وأنا مش حد مسؤول، ومش سهل أكرر التجربة تاني بسرعة، وأنا مقتنعة تماما بالحجاب بس لازم علشان أخد قرار زي دا أكون بني آدمة مؤهلة".

إيمان العاصي شاركت في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "حق مشروع، حضرة المتهم أبي، 9 جامعة الدول، شارع عبدالعزيز، الركين، حب لا يموت، السبع بنات، مولانا، بخط الإيد، الدايرة".

كما شاركت في أفلام: "مقلب حرامية، مسجون ترانزيت، نوم التلات، حماتي بتحبني، هروب اضطراري، حرب كرموز".

