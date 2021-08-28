عن لقب "سفير الشباب العربي".. محمد رمضان: "أُمثلهم في رحلة كفاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد رمضان، عن لقب "سفير الشباب العربي" الذي حصل عليه مؤخرا من قبل المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقال رمضان، في لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية: "سعيد جدا بحصولي على لقب سفير الشباب العربي، لأنه يضيف لي الكثير، فأنا أمثل الشباب في رحلة كفاحي ورحلتي في الحياة ومشواري".

وأَضاف: "أُصر في كل برنامج، على حكي كيف بدأت وكافحت وصبرت وأصريت على تحقيق هدفي في ظل ظروف صعبة جدا كانت تمر بها بلدي".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن يوم الخميس الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.