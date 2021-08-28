محاكمة شخص بتهمة ذبح عجل في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوقفت الشرطة الفرنسية رجل في الخامسة والثلاثين من عمره بمدينة ستراسبورغ شرقي البلاد بسبب ذبحه عجلا.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فقد تلقت الشرطة الفرنسية مكالمات عديدة للإبلاغ عن سماع صوت حيوان يعاني بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

وعقب وصول أفراد من الشرطة الذين استجابوا للنداءات، تم العثور على عجل مقطوع الرأس بشكل جزئي وفي حالة احتضار.

وقال بيان صادر عن الشرطة إن أطراف العجل الأربعة كانت مقطوعة، وشخص كان يقوم بعملية الذبح.

وبعد توقيف الشرطة للجاني، تم استدعاؤه حتى يمثل أمام المحكمة يوم 7 كانون الأول/ديسمبر.

وكشفت التحريات أن هذا الشخص لم يكن يمتلك المؤهلات المطلوبة لذبح الحيوان الذي نفق جراء عمليات البتر التي تعرض لها. من جانبها، تقدمت “جمعية حماية الحيوانات” في المدينة الفرنسية بشكوى ضد هذا الشخص لقيامه ببتر جسد العجل بهذه الطريقة.