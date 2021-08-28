معظمنا لعب بها.. هل تعلم ما قصة لعبة الديناصور التي تظهر عند انقطاع الإنترنت؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

جميعنا واجه انقطاع الإنترنت خلال تصفحه لأي من المواقع على المتصفح الشهير “Chrome”، حيث كانت تظهر لنا لعبة الديناصور لتمضية الوقت لحين عودة الاتصال مجدداً.

ولكن هل لاختيار شركة غوغل لشكل الديناصور في هذه اللعبة، أي معنى خاص، ولماذا لم يتم اختيار أي رمز آخر؟

يشير متابعون إلى أنه في سنة 2006، إكتشاف بعض علماء الآثار مستحثات ديناصور من نوع ” تيرانوسورس ” في إحدى الحدائق التابعة لمركز جوجل في كاليفورنيا، و لتخليد هذه الذكرى الجميلة لوجود ديناصور في أحد مقرات جوجل، قامت جوجل ببناء مجسم في مقرها في كاليفورنيا يشير إلى ذلك.

لكن، التمثال لم يكن كافيا، إذ قامت الشركة أيضا بتطوير لعبة خاصة بها بطلها ديناصور، كما لو كانت تمجد هذه الحادثة بشكل كبير. لذلك إن لم تكن لديك فكرة، فالديناصور له علامة واضحة و ليس عشوائيا كما تعتقد.