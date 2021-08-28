بعد ادعائها وفاته .. شقيق بدرية طلبة يهاجمها : ” اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق “

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 07:03 مساءً - شن ” وليد طلبة ” شقيق الفنانة المصرية ” بدرية طلبة ” هجوما قاسيا عليها في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وذلك بعد ادعاء الأخيرة وفاته خلال احتفالها بعقد قرآن إبنته .

حيث كانت بدرية طلبة قد نشرت صورة لها تجمعها بإبنة شقيقها لتهنئتها بعقد قرآنها وقالت في تعليقها عليها : ” كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها النهاردة .. ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكي برحمته الواسعة ” .

وتابعت : ” ادعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها واشوفها أسعد البنات في بيتها .. الزفاف 4/9 وعقبال عندكم ” .

وخرج وليد طلبة للتعليق على ذلك معربا عن غضبه من نعي شقيقته له وهو على قيد الحياة متحدثا عن الخلافات الموجودة بينهما وعدم حضوره لعقد قرآن إبنته .

فقال : ” يا جماعة الفنانة بدرية اللى كانت المفروض أختى منزلة نعى عنى إنى اتوفيت والمفروض اللى ف النص دى كانت بنتى .. وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم ” .

وتابع : ” انتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل .. جايين دلوقتى تحتاجولى ف كتب الكتاب .. أنا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللى يعلقو ع إشاعة ع أبوهم إنه مات والله يرحمه وأنا ع وش الدنيا عيال مين اللى أروحلهم تانى أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات ” .

وأضاف وليد طلبة : ” وانتى يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالى من زمان .. وان شاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق ان شاء الله .. وانتظروا منى أحلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة انتظروا منى أحلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتو الحرب معايا ” .

واختتم شقيق بدرية طلبة منشوره قائلا : ” بالله عليكم يا جماعة أنا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتى عشان تتاكدو إنى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى ” .