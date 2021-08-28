باللهجة الخليجية.. أسماء لمنور تطرح “أنا لو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة المغربية أسماء لمنور، أغنية بعنوان “أنا لو”، عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

واختارت لمنور طرح جديدها الفني باللهجة الخليجية، وتعاملت فيه مع “مزيد” على مستوى الكلمات فيما عادت الألحان لـ”نوت”، أما التوزيع فحمل توقيع خالد عز.

وتقاسمت أسماء مع جمهورها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا من الأغنية، متمنية أن تحظى بإعجاب المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية أسماء المنور أغنية بعنوان “وقتاش”، وهي جينيريك لمسلسل يحمل اسم “بنات العساس”، عرض، خلال شهر رمضان المنصرم، على القناة المغربية الأولى.