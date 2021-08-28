شكرا لقرائتكم خبر عن "يا قلب حاج تعِنْ".. وليد توفيق يستعد لأحدث أغانيه باللهجة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم وليد توفيق لعمل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم "يا قلب حاج تعِنْ" من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والأغنية من اللون الطربي اللبناني.

ومن المُقرر تصوير أغنية "يا قلب حاج تعِنْ" في لبنان خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فيها وليد توفيق مع المخرج اللبناني فادي حداد الذى يضع اللمسات النهائية حالياً على الكليب استعدادًا لتصويره.

وكان النجم وليد توفيق طرح فى شهر يونيو الماضى آخر أغنية له على موقع يوتيوب، والتى حملت اسم "شايفك العالم بحاله" من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر .

وليد توفيق اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.