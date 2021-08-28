شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع "روائع مهرجان إسكندرية السينمائى" لوليد سيف.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، حفلاً لتوقيع كتاب "روائع مهرجان الإسكندرية السينمائى" للناقد السينمائى دكتور وليد يوسف، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتدير اللقاء الاإعلامية سارة سراج بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة ومؤلف الكتاب الناقد السينمائي الدكتور وليد سيف الذي يتحدث عن كتابه والأفلام التي يضمها الكتاب والتي يري المؤلف أنها من أهم الأفلام التي عرضت خلال دورات المهرجان المختلفة.

ومن هذه الأفلام الفيلم الفرنسى بارى والفيلم البوسني سيرك كولومبيا والفيلم الأسباني قمر فى زجاجة والفيلم الإيطالي ابيض واسود والفيلم المغربى على زاوا والفيلم التونسي دايما براندو والفيلم السوري مطر حمص فضلاً عن فيلم مولان روج الذى امكن لمهرجان الإسكندرية ان يقتنص عرضه الأول فى المنطقة فى ذروة نجاحه.



حفل توقيع

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر المتوسط قررت إهداء الدورة الـ 37 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبل، إلى المخرج الكبير علي بدرخان احتفالاً باليوبيل الماسي لميلاده، ومن المقرر تكريم لبعض الفنانين والسينمائيين خلال الدوره منهم الفنانة سلوى خطاب، الفنان خالد الصاوى، الكاتبه الراحلة كوثر هيكل، السيناريست يوسف معاطى، المخرج عمر عبد العزيز، النافذه خيرية البشلاوى.