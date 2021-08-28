أصبحت فنانة شهيرة ومحبوبة جدًا.. لن يعرفها إلا أقوياء الملاحظة ركز جيدًا واختبر نفسك .. ثم شاهد لتتأكد من هي

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة بالأبيض والأسود تعود لمرحلة الشباب لفنانة قديرة، حيث كانت شابه بفترة الدراسة، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها للافت.

أنها الفنانة المصرية “ليلى عز العرب“، التى نشرت عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة لها من أيام شبابها وتوجهت إلى المتابعين بالسؤال عن هوية الشابة وكتبت: “تفتكروا مين في الصورة؟” .

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تلك الصورة النادرة، الذين أجابوا على سؤالها ورأوا أنها كانت تتمتع بملامح جميلة وأكد الكثير أنها ما زالت تحافظ عليها. كما لاحظوا أنها خسرت الكثير من وزنها.

ومما جاء في التعليقات: ” أنا حاسة إنه إنتِ بس مش مصدقة أصل ماما لها صورة وهي بنت زي دي وشكل جسمها اختلف ما شاء الله عليكِ حلوة وبتحلوي لما بتكبر” و”يا عمري كنت تهبلي” و”طول عمرك قمر يا فنانة”.

وليلى عزالعرب ممثلة مصرية من مواليد عام 1948، بدأت علاقتها بالفن من خلال قيامها بأدوار صغيرة للغاية في بعض الأعمال الفنية منها ,”إسكندرية نيويورك” للمخرج “يوسف شاهين” و “معالى الوزير” و “عايز حقى” ومسلسلى “الأصدقاء” و “فارس الرومانسية”, إلى أن قامت بدور والدة “أحمد حلمي” في فيلم “الف مبروك“.

وليلى حاصلة على بكالوريوس تجارة في يونيو 1967 وكانت أصغر خريجه جامعيه في مصر وعملت في قطاع البنوك من عام 1968 وحتى عام 2005 ثم التحقت بمشروع تطوير سكك حديد مصر التابع لوزارة النقل المصرية حتى 2011 ثم تفرغت للتمثيل الذى كان هوايتها منذ الصغر بعد التحاقها بدورة تمثيل في قصر السينما عام 2000, وهى حفيدة مكتشف ام كلثوم أبو العلا محمد.

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من ناحية أخري، عبرت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بعرض فيلم ” البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بعد عدة تأجيلات استمرت لسنتين، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

وينافس الفيلم في دور العرض السينمائية 4 أفلام أخري، هي: “موسى”، “العارف – عودة يونس”، و”مش أنا”، “النمس والإنس”، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة إيرادا يوميًا بلغ 2 مليون و47 ألفا و990 جنيها.

وحصل على المركز الرابع – قبل الأخير – فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، محققًا إيرادات بقيمة 111 ألفا و423 جنيها.

وفى سياق آخر انتهت ليلى عز العرب من تصوير نصف مشاهدها في ” مسلسل السيدة زينب “، وتشارك في بطولة العمل إلى جانب سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، أشرف عبد الغفور، حجاج عبدالعظيم، ، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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