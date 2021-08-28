فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها مع مرض السرطان : ” تلقيت 51 جرعة من الدواء الكيميائي “

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - أجرت الفنانة ” جواهرة الكويتية ” مداخلة عبر تطبيق ” سكايب ” مع الإعلامية ” مي العيدان ” في برنامجها كشف حساب كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض السرطان حيث تتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن .

فأشارت جواهر الكويتية إلى أنها خضعت حتى الآن إلى 15 جرعة من الدواء الكيميائي وأن وضعها الصحي تحسن عما كان عليه حيث تمكنت من الحركة بعد أن فقدت القدرة على السجود خلال الصلاة .

وأضافت أن الأطباء أخبروها بعدم قدرتهم على إزالة جميع الأورام السرطانية التي انتقلت من المعدة الى الكبد ولكنهم سيعملون على حصارها .

وعن معاناتها مع مرض السرطان قالت جواهر الكويتية : ” أنا وكلت أمري إلى الله ربي سبحانه كن فيكون .. قبل كنت عجولة الحين تعلمت الصبر والله العظيم أنا جدا سعيدة بهذا الصبر وهذا الابتلاء ورفع الدرجة ورفع المنزلة .. ماني زعلانة ” .