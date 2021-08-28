بالصور – إبن عبد الحكيم قطيفان شاب وسيم جداً يشبه والده… تعرّفوا إليه!

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - فاجأ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان متابعيه بصورة نشرها على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهر فيها برفقة ابنه، ومن خلال التعليق عليها توجّه إلى الأخير بالتهنئة لمناسبة يوم ميلاده الـ15.

وفي هذا السياق علّق قطيفان علي المنشور قائلًا: “عيد ميلاد حبيب العمر وزين الشباب كروم وبلشنا بالـ15 وعمر النسر يا بابا”. وأثار المنشور اهتمام عدد كبير من المتابعين، وعبّر الكثيرون عن إعجابهم بالشاب ورأوا أنه يتمتع بالوسامة. كما قارن آخرون بينه وبين والده، ورأى بعضهم أنه يشبهه إلى حدٍ كبير.

تهميش نجوم الدراما بسبب مواقفهم السياسية

يعتبر الفنان “عبد الحكيم قطيفان” واحداً من العديد من الفنانين الذين تعرضوا لتهميش متعمّد نتيجة مواقف سياسية وآراء شخصية، حيث يعتبر قطيفان من الفنانين السوريين المعارضين لنظام حكم “الأسد” وانحاز للثورة السورية منذ لحظات انطلاقها الأولى.

وحول علاقة السياسة بالدراما السورية يتحدث «قطيفان» عن وجود ارتباط وثيق، ويقول: « كل شيء مربوط بالسياسة حتى الفن، ورأينا العام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية كيف استثمر النظام السوري بالفنانين وأخرجهم مسيرات تأييد، وحاول نظام الحكم السوري الإستثمار بموضوع حضورهم الشعبي والجماهيري، بينما نحن الفنانين الذين وقفنا بصف الثورة وحق الناس أرادوا أن يدفّعونا ثمن ذلك ».

ويشر إلى أنه بات يعتقد بأنّ هناك ما يشبه ميثاق بين القنوات لمنع أي أعمال تتحدث عن الأوضاع الواقعية في البلدان العربية، مشيرًا إلى أنّ المطلوب أصبح عمل دراما مفتعلة وبدون هوية لا تثير الأسئلة لدى المتابع، واصفاً بأن التركيز المطلوب بات متجهًا إلي جمال الممثلات و”حقنات البوتوكس” لديهن ووسامة الممثلين وبؤس آخرين.

ويختم الفنان حديثه قائلاً: ” اعتقد أنّ الدراما التي كنّا نهرب من أعمالنا وتعب الحياة لنجلس ونتابعها على التلفزيون ونناقش أحداثها وتطوراتها قد انتهت”.

من هو عبدالحكيم قطيفان

ويُشار إلى أن الفنان عبد الحكيم قطيفان من أبرز وجوه الشاشة السورية، علماً أنه تخرّج في المعهد العالي للفنون في العام 1981 مع عدد من أكثر الممثلين شهرةً، ومنهم جمال سليمان وأيمن زيدان وفايز قزق ووفاء موصللي وأمانة والي. كما شارك في عدد كبير من الأعمال التي حققت نجاحاً باهراً، ومنها: “سرايا عابدين” و”فرقة ناجي عطالله” و”أبو جانتي” و”في حضرة الغياب” و”صايعين ضايعين” و”بقعة ضوء” و”غزلان في غابة الذئاب” و”مرايا” و”إخوة التراب”، وغيرها.

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