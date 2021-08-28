عاجل – نجمة لبنانية تتزوج من نجم “ذا فويس”؟!… شاهدوا فيديو الزفاف

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - فوجئ جمهور الفنانة اللبنانية روان طحطوح بدخولها القفص الذهبي، من دون كشف هوية عريسها الذي ظنّ المتابعون بشكل خاطئ أنه مواطنها الفنان مارك رعيدي نجم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس“.

ونشرت الفنانة روان طحطوح عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من حفل زفافها، وعلّقت روان عليه بقولها: «أنت وأنا إلى الأبد». وتفاعل متابعيها مع المقطع بشكلٍ لافت وتداوله العديد من الرّواد بصورة مكثفة علي مواقع السوشيال ميديا.

وبارك العديد من النجوم لروان على زواجها منهم الممثلة ألين لحود، الفنان هيثم سعيد، الممثل عصام مرعب وغيرهم الكثير، هذا وكانت طحطوح قد أعلنت خطوبتها على زوجها قبل عام واحد تقريباً. وعلّقت آنذاك على هذه المناسبة بالقول “سنة 2020 أصبحت أفضل. لحظات سعيدة من خطوبتي”.

من هي روان طحطوح :

روان طحطوح هي ممثلة لبنانية شابة، برزت في مجال التمثيل من خلال مشاركتها بطولة مسلسل “بلحظة” من إنتاج شركة “الصدى” في عام 2017، كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.

يُذكر أن الجمهور قد تعرّف على روان طحطوح كطفلة موهوبة تجسّد شخصيّة “بيسي” في مسلسل “بنات عماتي وبنتي وأنا” الكوميدي، وعادت إلى الأضواء كممثلة محترفة وتحوّلت إلى نجمة دراميّة في بطولة مسلسل “حبيبي اللدود” والعديد من المسلسلات الأخرى.

مارك رعيدي يكشف الحقيقة :

هذا وقد كشف مارك رعيدي حقيقة زواجه من روان طحطوح فقال في أحدث تصريحاته : “روان طحطوح الصديقة العزيزة والزميلة في التمثيل في مسلسل حبيبي اللدود هي إبنة أخت أحد أهم كاتبات الوطن العربي المسلسلات والأفلام “منى طايع” كاتبة حبيبي اللدود، التي هي من الأصدقاء المقربين لي. كان عرساً صغيراً ومتألقاً في منزل أهل روان، وكنت من بين المدعوين المقربين، وقمت بأداء أوبيرالي خلال سهرة الزفاف”.

ولفت الفنان مارك رعيدي إلى أن عريس روان محظوظ جداً بها، كما أنه هو معجب جداً بجمال روان وذكائها.

يُذكر عن مارك رعيدي أنه اشتهر بمشاركته في برنامج “ذا فويس” بموسمه الخامس بعد أن قامت إدارة البرنامج بتغيير قواعد البرنامج بسببه ورفع عدد أعضاء فريق كل فنان إلى 15.

وغنى مارك باللغة الإنجليزية، ونجح في أن يبهر لجنة التحكيم بالكامل، وبسببه قررت إدارة البرنامج كسر القاعدة والسماح للجنة الحكم بضم متسابق اَخر لفرقهم في حالة اكتمال عدد الفريق.

يُذكر أن رعيدي درس الغناء الاوبيرالي في معهد غسان يمين للفنون، بالاضافة الى تمرسه في المدرسة الروسية، وبتابع حالياً تدريباته الصوتية مع البروفسسور اراكس شيكيدجيان.

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