كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها رسالة إلى الأمهات مطالبة إياهم بضرورة تحمل مسئولية تربية أطفالهم والاهتمام بهم . فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها : ” نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربية ولادهم .. يا حلوة ياللي مشغولة ومش مسئولة بتخلفي ليه ؟ ” . وتابعت : ” لما انتي مش قد مسئولية تربية أطفال والاهتمام بيهم طيب ليه حضرتك تعبتي نفسك وتعبتي معاكي المجتمع ” .

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب توجه رسالة للأمهات : ” ياللي مشغولة ومش مسئولة بتخلفي ليه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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