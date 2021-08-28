كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - تواجدت الفنانة ” زينة ” في حفل الفنان ” تامر حسني ” الذي أقيم يوم أمس الجمعة في الساحل الشمالي .
وخلال الحفل طلب طلب تامر حسني من زينة أن تطلق ” زغروطة ” مع عزف فرقته الموسيقية .. لتوافق الأخيرة على ذلك وتزغرط وسط تشجيع الحاضرين لها .
وظهرت زينة في بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها من الحفل وهي ترقص على أنغام أغنيتي ” حلو المكان ” و ” صعبة ” لتامر حسني وبدت وهي مستمتعة بالحفل .
كانت هذه تفاصيل خبر بالرقص والزغاريد .. زينة تشعل حفل تامر حسني في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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