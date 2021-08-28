بالرقص والزغاريد .. زينة تشعل حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:44 مساءً - تواجدت الفنانة ” زينة ” في حفل الفنان ” تامر حسني ” الذي أقيم يوم أمس الجمعة في الساحل الشمالي .

وخلال الحفل طلب طلب تامر حسني من زينة أن تطلق ” زغروطة ” مع عزف فرقته الموسيقية .. لتوافق الأخيرة على ذلك وتزغرط وسط تشجيع الحاضرين لها .

وظهرت زينة في بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها من الحفل وهي ترقص على أنغام أغنيتي ” حلو المكان ” و ” صعبة ” لتامر حسني وبدت وهي مستمتعة بالحفل .