أفرج عن “البرومو”.. شريف منير يكشف تفاصيل مسلسله الجديد “إجازة مفتوحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرج الفنان المصري شريف منير عن تفاصيل مسلسله الجديد “إجازة مفتوحة”، المقرر انطلاق عرضه اليوم السبت 28 أغسطس الجاري، وسط توقعات بأن يحظى العمل بنجاح كبير بين الجمهور.

وشارك منير برومو المسلسل من خلال حسابه الخاص في “انستغرام”، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور، كاشفاً عن التفاصيل الخاصة بالمسلسل والفنانين المشاركين معه. وكتب قائلاً: “أتمنى أن ينال المسلسل إعجابكم”، وأعلن عن تفاصيل الفنانين المشاركين في العمل: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب”.

ووصف شريف منير الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل بالشباب الواعد، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وهنَّأ عدد من نجوم الفن أسرة المسلسل من خلال التعليقات، بينهم رانيا يوسف التي قالت: “مبروك”، وكذلك الفنانة منى فاروق، والفنانة جومانا مراد وإنجي المُقدِّم التي توقَّعت أن يُحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وكذلك الكاتب عمرو محمود ياسين الذي قال إنّ “المسلسل سيكسر الدنيا بنجاحه”، وتفاعل الجمهور مع البرومو، وتمنَّوا نجاح المسلسل، وأكدوا أنّهم سيتابعونه.

واحتوى البرومو على مشاهد كوميدية للفنانة لقاء الخميسي وشريف منير وعائلتهما. والمسلسل عبارة عن 40 حلقة، من نوعية اللايت اجتماعي الذي تدور أحداثه بشكل كوميدي، ويناقش المشاكل التي تواجهها الأسر المصرية وتربية الأبناء وتشابك العلاقات بين الزوج والزوجة و”الحماة”.

ويُجسِّد شريف منير دور الزوج ولقاء الخميسي الزوجة والفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، وملك قورة ودنيا ماهر بدور الشقيقتين، وكريم أبو زيد بدور شقيق لقاء الخميسي.