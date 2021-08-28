سمية الخشاب تُوجِّه رسالةً قاسيةً للأمهات.. وتتعرض للإنتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها بتوجيه رسالة قاسية للأمهات، وطالبتهنَّ بتربية أبنائهن جيداً. وكتبت الخشاب عبر حسابها في “تويتر”: “نداء للأمهات اللي مش فاضيين لتربية ولادهم، يا حلوه ياللي مشغولة ومش مسئولة بتخلفي ليه؟”. وأضافت: “لما أنتِ مش قد مسؤولية تربية أطفال والاهتمام بهم طيب ليه حضرتكِ تعبتي نفسكِ وتعبتي معاكِ المجتمع؟”.

ولاقت تغريدتها تلك ردود أفعال متناقضة من متابعيها، فالبعض انتقدها ووجه لها كلاماً قاسياً معتبراً أنه ليس لها الحق في اتهام الأمهات بالتقصير، في حين أيدها البعض الآخر مشيراً إلى أن بعض الأمهات يمضين أوقاتهن على الفيسبوك وغروبات واتساب.

على الصعيد الآخر، كانت سمية الخشاب قد خرجت عن صمتها للرد على ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية المصرية التحقيق معها، بسبب الصورة الغامضة التي نشرتها عبر حسابها في “انستغرام” مؤخراً، وربطها متابعون بزفاف طليقها المطرب أحمد سعد على المصممة علياء بسيوني.

وقالت سمية: “لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحافيين والمواقع الإلكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة، وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د.أشرف زكي”.

الجدير بالذكر أنّ سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي مع محمد رمضان من خلال مسلسل “موسى” الذي نال إعجاب الجمهور.