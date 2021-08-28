كاريس بشار تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية كاريس بشار عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدةً أنّها أجرت عملية تجميل للأنف مرتين فقط.

وقالت كاريس بشار، في تصريحات لبرنامج “25 سؤالاً”، إنَّها أجرت العملية الأولى كنوعٍ من التجميل للأنف، ولكن بمرور السنوات اكتشفت أنه لابد من المتابعة لأنّ غضاريف الأنف تحتاج إلى تعديلات فيما بعدُ، ما اضطرها لإجراء عملية ثانية لمعالجة ما حدث للأنف.

وفي معرض حديثها عن النجمة التي تتفوق على جميع النجمات في سوريا، سواء من حيث الأهمية والنجومية، قالت إنّها تعتبر “أمل عرفة نجمة سوريا الأولى”، حيث منحتها اللقب من دون تردد أو مقارنة مع نجمة أخرى.

وتطرَّقت كاريس بشار للحديث عن أخطاء ارتكبتها في تربية ابنها، فقالت: “أحياناً بحس إني ما عملت كنترول على كتير أشياء، وأنا بقدم أشياء في محل بطل يكون عنده إحساس بالرضا”.

وعقَّبت أنّها واجهت إساءة من مواطنتها الفنانة سولاف فواخرجي خلال حوارٍ سابق لها، موضحةً أنّها اضطرت لرفع دعوى “قدح وذم” ضدها وربحتها، على خلفية الحديث المسيئ ضدها.

ولدى سؤالها فيما لو عاد بها الزمن إلى الوراء أي خطوة واحدة ممكن أن تغيرها، أجابت بشار أنها تتمنى أنها لو لم تسافر إلى أميركا. فعلى الرغم من أن سفرها جعلها تتعلم الاتكال على ذاتها وأكثر إقداماً وجرأة، إلا أنها كانت فترة صعبة جداً وقرار سفرها كان غير مدروس.

وشاركت كاريس بشار في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “سوق الحرير” في جزئه الثاني، والذي شارك فيه عدد من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: بسام كوسا، سلوم حداد، نادين تحسين بيك وقمر خلف، وغيرهم.