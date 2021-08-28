ميغان فوكس تُنهي نزاعها القضائي مع مديرة أعمال براد بيت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 3 سنوات من النزاع القضائي بين الممثلة الأميركية ميغان فوكس وسينثيا بيت دانتي، مديرة أعمال الممثل الشهير براد بيت، وافقت الأولى على تسوية قدرها 5 ملايين دولار لإنهاء الأزمة.

وكان السبب وراء النزاع هو شراء فوكس منزلاً من دانتي في شهر مايو عام 2016 بقيمة 3.3 مليون دولار، واكتشفت الأولى وعائلتها بعد الانتقال إليه مشكلات كبيرة بداخله، منها انتشار العفن الذي أصابها بالتوتر المستمر ونوبات من الصداع النصفي. وذكرت فوكس، في وثائق المحكمة، أنّ المنزل الذي اضطرت للانتقال منه في شهر أكتوبر 2017 هي وزوجها في ذلك الوقت براين أوستن وأطفالهما الثلاثة، تطلب منها مبالغ طائلة لإصلاحه؛ بسبب العيوب والتسريبات بداخله، وكبّدها ذلك نفقات بقيمة تتجاوز النصف مليون دولار.

وطالبت ميغان فوكس في دعوتها القضائية بتعويضات عن التداعيات الصحية التي أصابتها من العفن المنتشر في المنزل، والذي لم يُصيبها بنوبات صداع مزمن فقط، ولكن أيضاً أُصيبت بفرط نشاط الغدة الدرقية.

وفي البداية، عرضت دانتي مبلغ 100 ألف دولار كتعويض عن الأضرار المادية التي تكبّدتها فوكس، ولكن في النهاية انتهت الدعوى بتسوية وافق عليها الطرفان بقيمة 5 ملايين دولار.

وتصدّرت ميغان فوكس الفترة الأخيرة المواقع الإلكترونية بعد ارتباطها المفاجئ بمغني الراب الأميركي ماشين غان كيلي الذي يصغرها بأربعة أعوام، وذلك بعد انفصالها عن زوجها ووالد أطفالها براين أوستين بعد ارتباط ناجح استمر 10 سنوات.