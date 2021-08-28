بيونسيه محبطة من غضب الجمهور بعد ارتداء "ألماس الدماء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت مغنية البوب بيونسيه عن إحباطها وغضبها، في أعقاب حملة الجمهور الغاضبة عليها بسبب إعلان مجوهرات تيفاني.

ووفقًا لموقع "يونلاد" البريطاني، ظهرت بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي في إعلان مجوهرات جديد لماركة تيفاني، لكنهما وجدا نفسيهما في خضم حالة من الجدل بعد اتهام الجمهور لهما بارتداء ألماس الدماء.

وألماس الدماء هو مصطلح يطلق على الألماس الذي ينتج في مناطق الحروب والأزمات المسلحة لتمويل حروب أو تمرد، وعادة ما يحدث في بعض مناطق أفريقيا.



وأثار الإعلان صدى موسعا، مما استدعى الرد من بيونسيه، التي عبرت عن إحباطها لأنه لم يتم إعلامها بتاريخ المجوهرات.





وذكر الموقع أن العقد الألماسي الذي ارتدته بيونسيه اكتشِف في جنوب أفريقيا في القرن الـ19، ويبلغ وزنه 128.54 قيراط ويبلغ سعره 30 مليون دولار.

ومن المعروف تاريخيا أن العديد من مناجم الألماس في أفريقيا تُدار من قبل المستعمرين، وتعتمد على العبيد وعمالة الأطفال.

وتم اكتشاف ماسة تيفاني المقصودة في منجم كيمبرلي، والذي يُعرف بإجبار العمال على العمل في أوضاع بائسة.

وعلى الرغم من أن بيونسيه وزوجها لم يطرحا ردودا مفصلة عن الأزمة، إلا أن والدة المغنية تينا نولز دافعت عن ابنتها عبر منشور على موقع أنستقرام، قالت فيه "كم من هؤلاء النشطاء الحقوقيين يرتدون ألماسا، هل تأكدتم من قبل عن المصدر؟ الإجابة غالباً لا".