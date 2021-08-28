4 تفاصيل خفية في إعلان فيلم الأميرة ديانا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار إعلان فيلم Spencer "سبنسر"، للنجمة كرستين ستيوارت ردود فعل إيجابية فور طرح الإعلان التشويقي وصور حصرية للفيلم.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للأميرة ديانا، حيث تدور أحداثه عام 1991، عندما قررت ديانا الانفصال عن زوجها الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا.

ومع اقتراب موعد طرح الفيلم، يرصد موقع "إنسايدر" الأمريكي، تفاصيل خفية ظهرت في الإعلان، الذي تقوم ببطولته كرستين ستيوارت وجاك فارثينج.





1- ملابس ديانا





يظهر في بداية الإعلان، سيدة تجر شماعة ملابس متحركة وحقائب إلى غرفة الأميرة ديانا، وعلى كل قطعة يوجد توضيح خاص أي المناسبات التي يتم ارتداء كل قطعة فيها.

ويظهر في الإعلان أحد قطع الملابس وعليها رقعة "كنيسة" أي أنها مخصصة لارتدائها في الكنيسة، مما يشير إلى أن أبسط قراراتها وهي حق ارتداء الملابس بحرية كان يتم التحكم فيها.



2- خاتم ديانا





وفي أحد المقاطع، تظهر كرستين ستيوارت (الأميرة ديانا) ترفع يدها اليسرى إلى رأسها، ونلمح خاتم الخطبة الأيقوني في إصبعها.

يعبر هذا المشهد عن التركيز في تناول التفاصيل، فرغم انفصال ديانا عن تشارلز، إلا أنها ظلت ترتدي خاتم الخطوبة حتى تم الانفصال رسميًا بعد 4 أعوام.



3- الصورة العائلية





تداوم العائلة الملكية على إرسال صورة جماعية لأفراد العائلة في كل كريسماس، وخلال الصورة العائلية التي تم التقاطها في 1991، ظهر الأمير تشارلز على أحد طرفي الصورة، بينما ديانا على الطرف الآخر مما يرسخ الفجوة الواضحة بين الثنائي في ذلك الوقت.



4- المظهر العام

يظهر في الإعلان التشويقي الأميرة ديانا تتحدث مع الممثلة سالي هوكينز، عن العائلة الملكية ومدى هوسها بالصورة العامة وسمعة الأسرة.

توافق الفكرة السابقة ما قاله الأمير هاري في مقابلة أوبرا وينفري عن العائلة الملكية وهوسها بالمظهر العام.



