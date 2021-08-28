شبيه "ذا روك" يسيطر على "تيك توك".. يستخدم الشهرة للتوعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول الضابط الأمريكي إريك فيلدز، إلى تريند مؤخرًا بسبب شبهه الشديد بالممثل الأمريكي دوين جونسون "ذا روك".

ونشر "فيلدز" مقاطع فيديو عبر موقع تيك توك، يظهر فيها التشابه الواضح مع نجم الأكشن، إلى حد دفع المعجبين إلى عدم تصديق أن الاثنين شخصان مختلفان.

ووفقًا لموقع "فوكس نيوز" فال فيلدز إن تشابهه مع "ذا روك" تحول إلى مزحة بمرور الوقت، إذ داوم الناس على التعليق على الشبه الواضح.





وأوضح أنه يستخدم شهرته من أجل غرض نبيل، إذ يستخدم منصته الإعلامية على موقع تيك توك، والذي يحتوي على آلاف المتابعين، في التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري.





واكتشف "فيلدز" الضابط بمقاطعة مورجان البريطانية، إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري مؤخرًا، مما جعله يفكر في نشر التوعية عن المرض.

ويحاول الضابط جمع 35 ألف دولار لعلاجه الخاص، وحتى الآن تمكن من جمع 8 آلاف دولار.



