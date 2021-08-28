شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار في ظهور جديد برفقة زوجته وأبنائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم اللبناني وائل جسار عن صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهر وائل جسار برفقة زوجته ميراي مقدسي وأولاده، وعلق على الصورة بـ"قلب"، توالت التعليقات علي الصور بحساب جسار، بين "الله يحفظكم، والغاليين، وحلو كتير".



وائل جسار برفقة زوجته وابنائه

وكان قد أعلن الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت ، وذلك بسبب كورونا.

وجاء قرار التأجيل لأجل غير مسمى حتى الآن، تماشيا مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حاليا في مختلف أنحاء البلاد مع الإغلاق التام وفرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وإلغاء كافة الفعاليات الفنية والثقافية حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جانبه وجه وائل جسار دعمه الكبير للشعب العراقي ومؤازرته في أزمته الحالية، متمنيًا أن تعبر أزمة كورونا بسلام وتهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب، واعداً محبيه في العراق بزيارة قريبة وحفل أكبر عما قريب تعويضا عن هذه الإطلالة المؤجلة.

وكان من المفترض أن تجمع هذه الحفلة بين النجم اللبناني وائل جسار والمطربة العراقية نوفا عماد لأول مرة على مسرح القاعة الملكية بنادي الصيد في بغداد، وسيتم إعلان الموعد الجديد للحفل عما قريب فور أن تسنح الظروف الصحية في البلاد بذلك.

المطربة العراقية نوفا عماد

وكان من المقرر أن تأتي هذه الإطلالة العراقية ضمن جولة حفلات النجم اللبناني وائل جسار في العالم العربي خلال موسم الصيف، التي استهلها مؤخرا بحفلتين ناجحتين في مصر، أطل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف كما اختتمها بحفل ضخم في مدينة العلمين الجديدة.

كما ينشغل جسار حاليا بوضع لمساته النهائية على مشروع أجدد أعماله الغنائية "عيان"، يتعاون خلالها مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما تعقب أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته "ولا في الأحلام".

ووضعت نوفا عماد لمستها في مصاف العالمية مؤخرا عبر مشاركتها في أوبريت "إنسان واحد"، أكبر اوبريت غنائي جمع 123 فنانا من 110 دول من مختلف أنحاء العالم لمساندة القضايا الإنسانية.