عبد الفتاح الجرينى يحتفل بوصول أغنيته "جابرا فان" لـ200 مليون مشاهدة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى، بوصول أغنيته "جابرا فان" لـ200 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى الأغنية الدعائية لفيلم النجم الهندي شاروخان fan بالنسخة العربية وتم طرح الفيلم عام 2016 وحققت الأغنية العربية انتشارًا وقتها.





وتعاون عبد الفتاح الجرينى مع الشاعر محمد الغنيمى قبل ذلك فى عدد من الأغانى، من ضمنها أغنية "أوقات"، "مخاصمنى"، "بتجى على بالى"، "على عيني"، "ده حبيبى ياناس".. وغيرها و الشاعر محمد الغنيمى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم نوال الزغبى، وهانى شاكر، وائل جسار، ولطيفة، ورامى جمال، وعبد الفتاح الجرينى، وهيفاء وهبى، وتامر عاشور.

وأخر أعمال عبد الفتاح الجرينى أغنية "ياحبيبى" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي.