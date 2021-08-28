شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تشكر جمهورها بعد حفلها فى مهرجان القلعة: اسعدتونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة جنات حفلها فى مهرجان القلعة للموسيقي، حيث كان حفلا ناجحا وعودة لجنات بعد غياب عن الحفلات في مصر، وفي هذا السياق نشرت جنات مجموعة من الصور الحفل وعلقت عليها بـ"شكرًا جمهوري الغالي علي الحضور الكبير اسعدتوني وشكرًا على التنظيم الرائع".



حفل جنات في مهرجان القلعة (1)



حفل جنات في مهرجان القلعة (2)



حفل جنات في مهرجان القلعة (3)



حفل جنات في مهرجان القلعة (4)

قدمت النجمة جنات خلال الحفل التي أحيته على مسرح محكى القلعة عددًا كبيرًا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها؛ حبيبي على نياته واسمع كلامي وعلى فكرة وخليك مع اللي شاريك ووحشني وحب جامد ومسا الجمال، كما غنت موعود للعندليب عبد الحليم حافظ.

وقالت جنات، أثناء وقوفها على خشبة مسرح محكى القلعة، إنها سعيدة بالغناء على ذلك المسرح بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، "وأى حد عاوز أغنية أغنيها مش هزعله".

وصعدت ابنة النجمة جنات على خشبة مسرح محكى القلعة في الحفل الذى تحييه والدتها على هامش مهرجان القلعة وسط هتاف كبير من الجمهور وقالت جنات: "بنتي عاوزة تسلم عليكم".

وبدأت النجمة جنات حفلها الغنائي على هامش مهرجان محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين بأغنية "اللي بيني وبينك" وسط هتاف كبير وصياح من جمهور القلعة.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.