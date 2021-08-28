شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعى: حالته مستقرة ويخرج من المستشفى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية حاليًا مستقرة بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة أمس وإصابته بصديد ناتج عن جراحة القولون التى تعرض لها مؤخرًا، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى خلال أيام للاستعداد لعملية جراحية خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأقل، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء.

وخضع مؤخرًا الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، ما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.