شكرا لقرائتكم خبر عن سارة جيسيكا باركر تعيد أشهر إطلالتها بعد قرابة ربع قرن على ارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الممثلة العالمية سارة جيسيكا باركر إحدى إطلالاتها الشهيرة التي ارتدتها بفيلمها الشهير Sex And The City والذى عرض عام 1998، وذلك بعدما ارتدت نفس التنورة وفقًا لموقع الديلى ميل مع تعديلات عليها بإطالتها من جديد، أثناء سيرها في شوارع مدينة بروكلين.

من ناحية أخرى عادت سارة جيسيكا باركر للعمل من جديد مع كل من كاثي نجمي، ضمن الجزء الثاني من سلسلة Hocus Pocus 2، بدور الأخوات ساندرسون الشريرة، على أن يكون الجزء الجديد من العمل من إخراج شركة ديزنى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



سارة باركر

على جانب آخر دومًا ما تحرص الممثلة سارة جيسيكا باركر على الترويج لمنتجات البراند الخاص بها في عالم الأحذية، حيث تعتبر من أهم المشاهير حول العالم ممن يهتموا بأعمالهم الخاصة، ومؤخرًا ظهرت الممثلة الشهيرة أثناء خروجها من أحد المحلات التابعة لها في مدينة نيويورك حيث التقطت صور لها من قبل مصورى الباباراتزى وهى ترتدى حذاء مميز.



سارة جيسيكا باركر

وذكر موقع ديلى ميل، أن هذا الحذاء ينتمى لمجموعة أحذية للبراند الخاص بها، كما كشفت عن سعره بأنها يصل إلى 350 دولار، مؤكدين أن النجمة الشهيرة قررت بذلك الترويج لأحدث منتجاتها.

وذلك بعدما نشرت جيسيكا باركر صورة لها عبر حسابها على موقع انستجرام بنفس الحذاء بهدف الترويج لمنتجاتها الجديدة.